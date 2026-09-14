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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая

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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
белый
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730596
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
189 х 281 х 165 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х23
Вес, кг.
3.5

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая

Соковыжималка Smeg — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот прибор создан специально для любителей свежих цитрусовых соков и выполнен в элегантном белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Вес соковыжималки составляет всего 2,56 кг, что делает её легкой и удобной для перемещения. Длина шнура в один метр обеспечивает достаточную гибкость при установке устройства на кухонной поверхности. Изготовленный из высококачественного пластика, корпус устройства сочетает в себе прочность и эстетичный вид. С мощностью в 70 Вт соковыжималка эффективно справляется с извлечением сока из любых цитрусовых фруктов, будь то апельсины, лимоны или лаймы. Устройство оборудовано одной скоростью, обеспечивающей простоту в использовании и надежность в работе. Механическое управление делает её интуитивно понятной даже для новичков. Соковыжималка Smeg предназначена для тех, кто ценит качество и стиль, без необходимости в лишних функциях. Отсутствие импульсного режима и реверса подчеркивает её простоту и надежность, а также исключает излишнюю сложность в эксплуатации. Позвольте себе насладиться натуральными соками с комфортом и стилем вместе с соковыжималкой Smeg.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
189 х 281 х 165 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Smeg — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот прибор создан специально для любителей свежих цитрусовых соков и выполнен в элегантном белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Вес соковыжималки составляет всего 2,56 кг, что делает её легкой и удобной для перемещения. Длина шнура в один метр обеспечивает достаточную гибкость при установке устройства на кухонной поверхности. Изготовленный из высококачественного пластика, корпус устройства сочетает в себе прочность и эстетичный вид. С мощностью в 70 Вт соковыжималка эффективно справляется с извлечением сока из любых цитрусовых фруктов, будь то апельсины, лимоны или лаймы. Устройство оборудовано одной скоростью, обеспечивающей простоту в использовании и надежность в работе. Механическое управление делает её интуитивно понятной даже для новичков. Соковыжималка Smeg предназначена для тех, кто ценит качество и стиль, без необходимости в лишних функциях. Отсутствие импульсного режима и реверса подчеркивает её простоту и надежность, а также исключает излишнюю сложность в эксплуатации. Позвольте себе насладиться натуральными соками с комфортом и стилем вместе с соковыжималкой Smeg.
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Отзывы


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