Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11WHEU белая
Соковыжималка Smeg — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот прибор создан специально для любителей свежих цитрусовых соков и выполнен в элегантном белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Вес соковыжималки составляет всего 2,56 кг, что делает её легкой и удобной для перемещения. Длина шнура в один метр обеспечивает достаточную гибкость при установке устройства на кухонной поверхности. Изготовленный из высококачественного пластика, корпус устройства сочетает в себе прочность и эстетичный вид. С мощностью в 70 Вт соковыжималка эффективно справляется с извлечением сока из любых цитрусовых фруктов, будь то апельсины, лимоны или лаймы. Устройство оборудовано одной скоростью, обеспечивающей простоту в использовании и надежность в работе. Механическое управление делает её интуитивно понятной даже для новичков. Соковыжималка Smeg предназначена для тех, кто ценит качество и стиль, без необходимости в лишних функциях. Отсутствие импульсного режима и реверса подчеркивает её простоту и надежность, а также исключает излишнюю сложность в эксплуатации. Позвольте себе насладиться натуральными соками с комфортом и стилем вместе с соковыжималкой Smeg.
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