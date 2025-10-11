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Характеристики
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
7.4 В
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719065
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Описание товара Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч)
GreenBean NP-F750 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 6700 мАч (49.6 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-A порта позволяет использовать аккумулятор в качестве универсального аккумулятора (пауэрбанка) для мобильных устройств и аксессуаров (выход 5В 2А). Расположенный рядом USB-C вход дает возможность заряжать аккумулятор от USB розеток и USB сетевых адаптеров, также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300.
Отзывы о товаре Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч)
Источник: Яндекс Маркет
Василий Снятков
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный товар, который поначалу по незнанию темы не оценил. Рекомендую всем, кто хочет именно аккумулятор для долгой надёжной работы своего съёмочного оборудования, как многоцелевой девайс для питания и зарядки любых потребителей энергии и не только видеоаппаратуры. !!!Отдельное спасибо Михаилу Вдовину!!! Он как руководитель интернет магазина, где и был мною приобретен этот аккумулятор, оказался ещё и грамотным специалистом в этом вопросе, который смог мне терпеливо и доходчиво объяснить разницу и превосходство своего товара как оригинальной сертифицированной продукции.
GreenBean NP-F750 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 6700 мАч (49.6 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-A порта позволяет использовать аккумулятор в качестве универсального аккумулятора (пауэрбанка) для мобильных устройств и аксессуаров (выход 5В 2А). Расположенный рядом USB-C вход дает возможность заряжать аккумулятор от USB розеток и USB сетевых адаптеров, также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300.
Комментарий:
Очень достойный товар, который поначалу по незнанию темы не оценил. Рекомендую всем, кто хочет именно аккумулятор для долгой надёжной работы своего съёмочного оборудования, как многоцелевой девайс для питания и зарядки любых потребителей энергии и не только видеоаппаратуры. !!!Отдельное спасибо Михаилу Вдовину!!! Он как руководитель интернет магазина, где и был мною приобретен этот аккумулятор, оказался ещё и грамотным специалистом в этом вопросе, который смог мне терпеливо и доходчиво объяснить разницу и превосходство своего товара как оригинальной сертифицированной продукции.
Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч)
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный товар, который поначалу по незнанию темы не оценил. Рекомендую всем, кто хочет именно аккумулятор для долгой надёжной работы своего съёмочного оборудования, как многоцелевой девайс для питания и зарядки любых потребителей энергии и не только видеоаппаратуры. !!!Отдельное спасибо Михаилу Вдовину!!! Он как руководитель интернет магазина, где и был мною приобретен этот аккумулятор, оказался ещё и грамотным специалистом в этом вопросе, который смог мне терпеливо и доходчиво объяснить разницу и превосходство своего товара как оригинальной сертифицированной продукции.