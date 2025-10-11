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Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч)

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Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) - фото 1
Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) - фото 2
Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) - фото 3
Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
7.4 В
  • Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) - фото 1
  • Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) - фото 2
  • Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) - фото 3
  • Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719065
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
7.4 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч)

GreenBean NP-F750 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 6700 мАч (49.6 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-A порта позволяет использовать аккумулятор в качестве универсального аккумулятора (пауэрбанка) для мобильных устройств и аксессуаров (выход 5В 2А). Расположенный рядом USB-C вход дает возможность заряжать аккумулятор от USB розеток и USB сетевых адаптеров, также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300.

Отзывы о товаре Аккумулятор GreenBean NP-F750 PROII (6700 мАч)

Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Василий Снятков

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойный товар, который поначалу по незнанию темы не оценил. Рекомендую всем, кто хочет именно аккумулятор для долгой надёжной работы своего съёмочного оборудования, как многоцелевой девайс для питания и зарядки любых потребителей энергии и не только видеоаппаратуры. !!!Отдельное спасибо Михаилу Вдовину!!! Он как руководитель интернет магазина, где и был мною приобретен этот аккумулятор, оказался ещё и грамотным специалистом в этом вопросе, который смог мне терпеливо и доходчиво объяснить разницу и превосходство своего товара как оригинальной сертифицированной продукции.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
7.4 В
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean NP-F750 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 6700 мАч (49.6 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-A порта позволяет использовать аккумулятор в качестве универсального аккумулятора (пауэрбанка) для мобильных устройств и аксессуаров (выход 5В 2А). Расположенный рядом USB-C вход дает возможность заряжать аккумулятор от USB розеток и USB сетевых адаптеров, также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Василий Снятков

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойный товар, который поначалу по незнанию темы не оценил. Рекомендую всем, кто хочет именно аккумулятор для долгой надёжной работы своего съёмочного оборудования, как многоцелевой девайс для питания и зарядки любых потребителей энергии и не только видеоаппаратуры. !!!Отдельное спасибо Михаилу Вдовину!!! Он как руководитель интернет магазина, где и был мною приобретен этот аккумулятор, оказался ещё и грамотным специалистом в этом вопросе, который смог мне терпеливо и доходчиво объяснить разницу и превосходство своего товара как оригинальной сертифицированной продукции.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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