Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex
Оригинальный товар
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Характеристики
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, материал ПВХ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711337
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Характеристики
Бренд
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, материал ПВХ
Длина, м
10
Размеры в упаковке, см
28х24х10
Вес, кг.
2.2
Описание товара Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex
Шланг высокого давления BORT BHS-10-Kex 93418859. Совместима с мойками KEX-3000 и KEX-3500. Длина шланга - 10 метров, а максимальное давление - 200 бар
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Шланг высокого давления BORT BHS-10-Kex 93418859. Совместима с мойками KEX-3000 и KEX-3500. Длина шланга - 10 метров, а максимальное давление - 200 бар
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный, всё устраивает, доставка раньше, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Упакован, на этикетки вроде как 10 метров. Еще не проверял, сама мойка в ремонте. Дополню как проверю в деле.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг. Должен прослужить долго, если судить по предыдущим. Материал достаточно прочный и не сильно проминается. Наконечники качественные и не пропускают. Проверял не на мойке. К моей к сожалению диаметр посадочного штуцера не подошёл. Могу рекомендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Испытал на мойке Bort BHR-2000M. В сравнении со штатным гораздо мягче. Но всё же следует учитывать, что сила струи по ощущениям немного уменьшилась. Но тут уже каждый выбирает, то что ему важнее более длинный шланг или сильнее напор.
Достоинства:
Комментарий:
Для BORT BHR-2000M-Pro подошел в идеале! Качество хорошее. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный,удобный и мягкий.По сравнению с тем что. шёл в комплекте с мойкой день и ночь.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Шланг хороший, но хитрожопая фирма bort не для всех моделей делает одни и те же разъемы для подключения. На мою мойку не подошёл штуцер для пистолета.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг, все подходит для удлинения основного к мойке Bort 1700
Достоинства:
Комментарий:
Если бы продавец комплектовал шланг переходником 14-15 мм,было бы хорошо.
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex - стоимость товара 4990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный, всё устраивает, доставка раньше, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Упакован, на этикетки вроде как 10 метров. Еще не проверял, сама мойка в ремонте. Дополню как проверю в деле.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг. Должен прослужить долго, если судить по предыдущим. Материал достаточно прочный и не сильно проминается. Наконечники качественные и не пропускают. Проверял не на мойке. К моей к сожалению диаметр посадочного штуцера не подошёл. Могу рекомендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Испытал на мойке Bort BHR-2000M. В сравнении со штатным гораздо мягче. Но всё же следует учитывать, что сила струи по ощущениям немного уменьшилась. Но тут уже каждый выбирает, то что ему важнее более длинный шланг или сильнее напор.
Достоинства:
Комментарий:
Для BORT BHR-2000M-Pro подошел в идеале! Качество хорошее. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный,удобный и мягкий.По сравнению с тем что. шёл в комплекте с мойкой день и ночь.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Шланг хороший, но хитрожопая фирма bort не для всех моделей делает одни и те же разъемы для подключения. На мою мойку не подошёл штуцер для пистолета.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг, все подходит для удлинения основного к мойке Bort 1700
Достоинства:
Комментарий:
Если бы продавец комплектовал шланг переходником 14-15 мм,было бы хорошо.