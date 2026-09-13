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Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar

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Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 1
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 2
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 3
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 4
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 5
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 6
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 7
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 8
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 9
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 10
Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 6
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 7
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 8
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 9
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 10
  • Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709930
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Характеристики

Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
30 мм
Комплектация
прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar, ключ, батарея питания, материал для чистки линз, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Особенности
пыле-брызгозащита
Увеличение
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
500

Описание товара Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar

Коллиматорный прицел закрытого типа, увеличение 1х, диаметр объектива 30 мм, прицельная марка двух видов красного цвета, 7 ступеней регулировки яркости марки + автоматическая яркость, ударная стойкость прицела на оружии с нарезным стволом до 7000 Дж, на гладкоствольном - до 4400 Дж, пневматическом - до 25 Дж. Быстросъемное крепление на планку Weaver от 50 мм, защита от пыли и брызг. Питание от батарейки/солнечной панели. Вес прицела 290 г.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
30 мм
Комплектация
прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar, ключ, батарея питания, материал для чистки линз, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Особенности
пыле-брызгозащита
Увеличение
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Коллиматорный прицел закрытого типа, увеличение 1х, диаметр объектива 30 мм, прицельная марка двух видов красного цвета, 7 ступеней регулировки яркости марки + автоматическая яркость, ударная стойкость прицела на оружии с нарезным стволом до 7000 Дж, на гладкоствольном - до 4400 Дж, пневматическом - до 25 Дж. Быстросъемное крепление на планку Weaver от 50 мм, защита от пыли и брызг. Питание от батарейки/солнечной панели. Вес прицела 290 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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