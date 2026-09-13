Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709930
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Характеристики
Бренд
Диаметр объектива, мм
30 мм
Комплектация
прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar, ключ, батарея питания, материал для чистки линз, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Особенности
пыле-брызгозащита
Увеличение
1х
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
500
Описание товара Прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar
Коллиматорный прицел закрытого типа, увеличение 1х, диаметр объектива 30 мм, прицельная марка двух видов красного цвета, 7 ступеней регулировки яркости марки + автоматическая яркость, ударная стойкость прицела на оружии с нарезным стволом до 7000 Дж, на гладкоствольном - до 4400 Дж, пневматическом - до 25 Дж. Быстросъемное крепление на планку Weaver от 50 мм, защита от пыли и брызг. Питание от батарейки/солнечной панели. Вес прицела 290 г.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Диаметр объектива, мм
30 мм
Комплектация
прицел коллиматорный Veber MultiDot 130 Solar, ключ, батарея питания, материал для чистки линз, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Особенности
пыле-брызгозащита
Увеличение
1х
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Коллиматорный прицел закрытого типа, увеличение 1х, диаметр объектива 30 мм, прицельная марка двух видов красного цвета, 7 ступеней регулировки яркости марки + автоматическая яркость, ударная стойкость прицела на оружии с нарезным стволом до 7000 Дж, на гладкоствольном - до 4400 Дж, пневматическом - до 25 Дж. Быстросъемное крепление на планку Weaver от 50 мм, защита от пыли и брызг. Питание от батарейки/солнечной панели. Вес прицела 290 г.
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