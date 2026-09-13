Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&FRIENDS 523840
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
ABS-пластик
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 968 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708291
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS-пластик
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
5
Комплектация
кукла LOL, аксессуары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
250
Описание товара Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&FRIENDS 523840
Внутри каждого шара вас ждет 1 из 8 коллекционная мини-кукла с уникальным дизайном и потрясающими аксессуарами, вдохновленная стилем Hello Kitty и Sanrio Friends! Кукла - сюрприз, какая из восьми попадется именно Вам? Внутри шарика Вас ждет 7 сюрпризов – кукла, наряды, аксессуары.
Мини - кукла лол — отличный подарок для поклонников Hello Kitty и коллекционеров, которые ценят яркий дизайн и оригинальность.
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Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS-пластик
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
5
Комплектация
кукла LOL, аксессуары
Страна производитель
Китай
Внутри каждого шара вас ждет 1 из 8 коллекционная мини-кукла с уникальным дизайном и потрясающими аксессуарами, вдохновленная стилем Hello Kitty и Sanrio Friends! Кукла - сюрприз, какая из восьми попадется именно Вам? Внутри шарика Вас ждет 7 сюрпризов – кукла, наряды, аксессуары.
Мини - кукла лол — отличный подарок для поклонников Hello Kitty и коллекционеров, которые ценят яркий дизайн и оригинальность.
Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&FRIENDS 523840 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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