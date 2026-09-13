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Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&FRIENDS 523840 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&FRIENDS 523840

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Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 1
Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 2
Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 3
Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 4
Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 5
Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 6
Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 7
Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 8
Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
ABS-пластик
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
5
  • Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 1
  • Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 2
  • Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 3
  • Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 4
  • Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 5
  • Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 6
  • Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 7
  • Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 8
  • Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&amp;FRIENDS 523840 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 968 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708291
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Характеристики

Бренд
LOL
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS-пластик
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
5
Комплектация
кукла LOL, аксессуары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
250

Описание товара Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&FRIENDS 523840

Игровой набор LOL Surprise Hello Kitty — уникальная коллекция, которая объединяет яркий стиль Hello Kitty и Sanrio Friends!

Внутри каждого шара вас ждет 1 из 8 коллекционная мини-кукла с уникальным дизайном и потрясающими аксессуарами, вдохновленная стилем Hello Kitty и Sanrio Friends! Кукла - сюрприз, какая из восьми попадется именно Вам? Внутри шарика Вас ждет 7 сюрпризов – кукла, наряды, аксессуары.

Мини - кукла лол — отличный подарок для поклонников Hello Kitty и коллекционеров, которые ценят яркий дизайн и оригинальность.

Отзывы о товаре Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&FRIENDS 523840




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOL
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS-пластик
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
5
Комплектация
кукла LOL, аксессуары
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор LOL Surprise Hello Kitty — уникальная коллекция, которая объединяет яркий стиль Hello Kitty и Sanrio Friends!

Внутри каждого шара вас ждет 1 из 8 коллекционная мини-кукла с уникальным дизайном и потрясающими аксессуарами, вдохновленная стилем Hello Kitty и Sanrio Friends! Кукла - сюрприз, какая из восьми попадется именно Вам? Внутри шарика Вас ждет 7 сюрпризов – кукла, наряды, аксессуары.

Мини - кукла лол — отличный подарок для поклонников Hello Kitty и коллекционеров, которые ценят яркий дизайн и оригинальность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла L.O.L. SURPRISE HELLO KITTY&FRIENDS 523840 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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