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Бритва Leonord LE-1221 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бритва Leonord LE-1221

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Бритва Leonord LE-1221 - фото 2
Бритва Leonord LE-1221 - фото 3
Бритва Leonord LE-1221 - фото 4
Бритва Leonord LE-1221 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Бритва Leonord LE-1221 - фото 1
  • Бритва Leonord LE-1221 - фото 2
  • Бритва Leonord LE-1221 - фото 3
  • Бритва Leonord LE-1221 - фото 4
  • Бритва Leonord LE-1221 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705642
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бритва Leonord LE-1221
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электробритва
Дисплей
да
Индикация
степени зарядки, режимов
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритвенный блок, подставка-база, документация, упаковка
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х8
Вес, г.
565

Описание товара Бритва Leonord LE-1221

Идеальная точность и комфорт в каждой детали. Мощная и стильная бритва с двумя скоростями работы и функцией блокировки. Блок плавающих бреющих головок с 51 самозатачивающимся лезвием из нержавеющей стали обеспечивает безупречное скольжение. Технология Chrome + гарантирует супер гладкое бритье без раздражения, а встроенный триммер позволяет с легкостью моделировать бороду и бакенбарды. LED дисплей отображает режим работы, уровень заряда и напоминает о необходимости очистки. До 120 минут автономной работы. Заряжайте всего 2,5 часа и наслаждайтесь бесперебойным использованием. Современный дизайн, передовые технологии и непревзойденное качество-ваше идеальное бритье начинается здесь.

Отзывы о товаре Бритва Leonord LE-1221




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электробритва
Дисплей
да
Индикация
степени зарядки, режимов
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритвенный блок, подставка-база, документация, упаковка
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Развернуть
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальная точность и комфорт в каждой детали. Мощная и стильная бритва с двумя скоростями работы и функцией блокировки. Блок плавающих бреющих головок с 51 самозатачивающимся лезвием из нержавеющей стали обеспечивает безупречное скольжение. Технология Chrome + гарантирует супер гладкое бритье без раздражения, а встроенный триммер позволяет с легкостью моделировать бороду и бакенбарды. LED дисплей отображает режим работы, уровень заряда и напоминает о необходимости очистки. До 120 минут автономной работы. Заряжайте всего 2,5 часа и наслаждайтесь бесперебойным использованием. Современный дизайн, передовые технологии и непревзойденное качество-ваше идеальное бритье начинается здесь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бритва Leonord LE-1221 – стоимость товара 2320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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