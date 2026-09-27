Top.Mail.Ru
Бритва Leonord LE-1220 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бритва Leonord LE-1220

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бритва Leonord LE-1220 - фото 1
Бритва Leonord LE-1220 - фото 2
Бритва Leonord LE-1220 - фото 3
Бритва Leonord LE-1220 - фото 4
Бритва Leonord LE-1220 - фото 5
Бритва Leonord LE-1220 - фото 6
Бритва Leonord LE-1220 - фото 7
Бритва Leonord LE-1220 - фото 8
Бритва Leonord LE-1220 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Бритва Leonord LE-1220 - фото 1
  • Бритва Leonord LE-1220 - фото 2
  • Бритва Leonord LE-1220 - фото 3
  • Бритва Leonord LE-1220 - фото 4
  • Бритва Leonord LE-1220 - фото 5
  • Бритва Leonord LE-1220 - фото 6
  • Бритва Leonord LE-1220 - фото 7
  • Бритва Leonord LE-1220 - фото 8
  • Бритва Leonord LE-1220 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705641
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бритва Leonord LE-1220
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
степени зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритвенный блок, щеточка для чистки, защитная крышка, USB-кабель, дорожный чехол, упаковка
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х8
Вес, г.
565

Описание товара Бритва Leonord LE-1220

Комфортное и чистое бритье с бритвой от Leonord. Плавающая бритвенная 3D головка, сгибается и движется в 3-х направлениях плотно прилегая к поверхности кожи, повторяя контур лица. LED дисплей с высокой четкостью отображает индикатор работы и показывает остаток заряда. Имеет аккумулятор емкостью 800 мАч, который можно зарядить с помощью USB кабеля и использовать в течении 90 минут. Если вы часто путешествуете, встроенная функция блокировки во время путешествий станет для вас дополнительным бонусом. Эта функция позволяет заблокировать триммер перед тем, как положить его в дорожную сумку, чтобы предотвратит включение триммера и разрядку аккумулятора.



Теги товара: роторные

Отзывы о товаре Бритва Leonord LE-1220




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
степени зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритвенный блок, щеточка для чистки, защитная крышка, USB-кабель, дорожный чехол, упаковка
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный
Тип элементов питания
Li-Ion
Развернуть
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Комфортное и чистое бритье с бритвой от Leonord. Плавающая бритвенная 3D головка, сгибается и движется в 3-х направлениях плотно прилегая к поверхности кожи, повторяя контур лица. LED дисплей с высокой четкостью отображает индикатор работы и показывает остаток заряда. Имеет аккумулятор емкостью 800 мАч, который можно зарядить с помощью USB кабеля и использовать в течении 90 минут. Если вы часто путешествуете, встроенная функция блокировки во время путешествий станет для вас дополнительным бонусом. Эта функция позволяет заблокировать триммер перед тем, как положить его в дорожную сумку, чтобы предотвратит включение триммера и разрядку аккумулятора.


Теги товара: роторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бритва Leonord LE-1220 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...