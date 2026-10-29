Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб.
В наличии
Код товара: 702961
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 140 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
86х85х49
Вес, кг.
16.7
Описание товара Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED
Компьютерное кресло Defender Minion красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 440 до 540 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение – есть блокировка наклона спинки. Спинка модели Defender Minion регулируется. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении. Подставка для ног снимает напряжение со спины и ног.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Defender Minion красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 440 до 540 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение – есть блокировка наклона спинки. Спинка модели Defender Minion регулируется. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении. Подставка для ног снимает напряжение со спины и ног.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - по цене 9140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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