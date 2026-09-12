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Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик

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Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 500 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695433
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик
11 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х67х37
Вес, кг.
16.8

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик

Компьютерное кресло руководителя Бюрократ CH-824 с обивкой из ткани - удобное и практичное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло подойдет для дома, офиса или кабинета руководителя. В модели предусмотрена регулировка высоты и механизм качания TOP-GUN с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерное кресло руководителя Бюрократ CH-824 с обивкой из ткани - удобное и практичное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло подойдет для дома, офиса или кабинета руководителя. В модели предусмотрена регулировка высоты и механизм качания TOP-GUN с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - купить по цене 11500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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