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Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа

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Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217390
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
12.3

Описание товара Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа

Стильное компьютерное кресло БЮРОКРАТ Ch-993-Low-V - лучшее доказательство того, что отечественный производитель умеет создавать достойную мебель. Модель отличается эргономичностью, к тому же при разработке были приняты во внимание анатомические особенности человеческого тела. Благодаря такому подходу сидеть действительно удобно. И поскольку эта модель на полозьях, в ее устойчивости можете не сомневаться.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/Camel светло-коричневый искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Стильное компьютерное кресло БЮРОКРАТ Ch-993-Low-V - лучшее доказательство того, что отечественный производитель умеет создавать достойную мебель. Модель отличается эргономичностью, к тому же при разработке были приняты во внимание анатомические особенности человеческого тела. Благодаря такому подходу сидеть действительно удобно. И поскольку эта модель на полозьях, в ее устойчивости можете не сомневаться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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