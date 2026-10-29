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Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK

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Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK - фото 4
Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK - фото 1
  • Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK - фото 2
  • Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK - фото 3
  • Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK - фото 4
  • Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702910
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
84х47х46
Вес, кг.
6.9

Описание товара Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK

Кресло офисное Defender OPTIMA черного цвета не имеет подлокотников и отличается компактностью. Мягкость сиденья с обивкой из ткани обеспечивает полиуретановый наполнитель.

Отзывы о товаре Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло офисное Defender OPTIMA черного цвета не имеет подлокотников и отличается компактностью. Мягкость сиденья с обивкой из ткани обеспечивает полиуретановый наполнитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK - стоимость товара 4660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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