Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702099
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
да
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
128
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Габариты
134,6 ? 57 ? 17 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х6
Вес, г.
300
Описание товара Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black
Сотовый телефон INOI 340 PowerHub 4G черный работает в сетях 2G, 3G и 4G. Особенностью устройства является наличие порта USB Type-A для зарядки аккумуляторов смартфонов и других портативных устройств. Телефон рассчитан на использование 2 SIM-карт. Источник питания модели – литий-ионный аккумулятор с емкостью 3000 мА·ч.
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Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
да
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
128
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Габариты
134,6 ? 57 ? 17 мм
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон INOI 340 PowerHub 4G черный работает в сетях 2G, 3G и 4G. Особенностью устройства является наличие порта USB Type-A для зарядки аккумуляторов смартфонов и других портативных устройств. Телефон рассчитан на использование 2 SIM-карт. Источник питания модели – литий-ионный аккумулятор с емкостью 3000 мА·ч.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие
Достоинства:
Комментарий:
не сразу увидел сим-карты , нет будильника
Достоинства:
Комментарий:
хороший кнопочник. все, что указано, то и работает. не берем в расчет отвратную камеру. на раздачу в режиме роутера около 4мб/с.
Достоинства:
Комментарий:
Очень интересное, добротно сделанное и наверное уникальное по своим возможностям устройство. Все заявленные возможности работают штатно. Одну звезду снимаю за отсутствие внятного руководства пользователя.
Достоинства:
Комментарий:
Супер телефон
Достоинства:
Комментарий:
для закрытых предприятий самое то!
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее, телефон нормально собран, хорошо работает, держит заряд, есть точка доступа (раздача интернета), ловит хорошо, но относительно большеват, не всегда стабильно точка доступа работает, нет браузера на самом телефоне. может работать как зарядка для других телефонов.
Достоинства:
Комментарий:
+ только раздача WiFi
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Оправдал надежду, связь качественная. Покупали для пожилого родственника для сети 4G и не ошиблись. Спасибо продавцу за быструю доставку и качественный товар. Рекомендую продавца, а так же товар.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел в срок, очень хорошо упакован. Легкий, большие кнопки. Хорошая возможность отложить громоздкий смартфон, в котором постоянно \"зависаешь\" и не живешь своей жизнью, просматривать тонны картинок о чужой жизни, автоматически, по привычке. Интернет раздает, если для работы нужен - все отлично.\nДобавляю, не отменяя вышесказанное - быстр разряжается. Хлипкий.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро,в хорошей упаковке,,покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
телефон супер! интеренет раздает,сделан качественно,много всяких функций,вообщем огонь
Достоинства:
Комментарий:
Звук приличный, громкий. Связь Т-мобайл на 5 шкал в городе. конструкция конечно в усмерть \"пластиковая\", но достаточно прочная. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон понравился. Как раз то, что искал. Простая кнопочная звонилка с 2 симками, картой памяти и с раздачей интернета через WiFi. Также может работать как PowerBank. Есть камера, но качество позволяет только инопланетян снимать \nВ играх можно подвигать ящики и погонять змея. Радио действительно работает без гарнитуры.\nВ общем и целом покупкой доволен \n\nupd: При длительном использовании точки доступа пропадает доступ в интернет. При этом точка доступа работает. Приходится ее перезапускать.\nПри разговоре звук лучше слышно через задний динамик.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор, фонарик. Нет встроенного браузера, скоростьмодема 1 мб/сек
Достоинства:
Комментарий:
телефон простой, но есть точка доступа wi-fi из-за нее и брал. Можно включить wi-fi но нет браузера.
Достоинства:
Комментарий:
Брала бабушке, понравился, работает хорошо, пришел аккуратно упакован, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Сквозной динамик за такие деньги несерьезно
Достоинства:
Комментарий:
Интернет раздаёт. Слышимость во время разговора приличная.Размер великоват,но батарея достойная.Для тех,кому нужен кнопочник с раздачей интернета по wi-fi.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень лёгкий, как буд-то игрушка, но всё работает как надо и есть точка доступа, заряда хватает на два три дня.
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришол в хорошем состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный, хорошая рабочая лошадка, большая телефонная книга, хорошая батарея, в общем как второй телефон самое то
Достоинства:
Комментарий:
Телефон немного великоват, не кирпич, конечно, но чувствуется, что внутри есть свободное место (на фото слева Нокиа, экраны у обоих 2,4") Пластик дешёвый. 4Г работает, инет раздаёт (максимальная скорость на 3G = 11 Mbit, на 4G = 35 Mbit - это максимум, который смог выжать. с той же симкой в смартфоне, в то же время, в той же точке планеты скорость была 180 Мбит). По аккуму сказать пока не могу, сегодня получил. Меню почти стандартное. В контактах можно добавлять больше одного телефона. Внешне немного отличается, кнопка джойстика чёрная. Радио без проводов - да. Продолжение. 2 недели использования, звонки относительно частые (10-15 в день), аппарат заряжал 2 раза, то есть одной зарядки хватает на полную рабочую неделю. По USB модем не работает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Спартанский дизайн. Пластик хлипкий. По сравнению с 15-летним Самсунгом держать в руке неприятно. В работе не проверял, т.к. сдал его. Раздача интернета это здорово, почти нет таких кнопочников.
Достоинства:
Комментарий:
огромный плюс в том, что он раздает интернет.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, упакован хорошо, работает отлично
Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black
Достоинства:
Комментарий:
не сразу увидел сим-карты , нет будильника
Достоинства:
Комментарий:
хороший кнопочник. все, что указано, то и работает. не берем в расчет отвратную камеру. на раздачу в режиме роутера около 4мб/с.
Достоинства:
Комментарий:
Очень интересное, добротно сделанное и наверное уникальное по своим возможностям устройство. Все заявленные возможности работают штатно. Одну звезду снимаю за отсутствие внятного руководства пользователя.
Достоинства:
Комментарий:
Супер телефон
Достоинства:
Комментарий:
для закрытых предприятий самое то!
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее, телефон нормально собран, хорошо работает, держит заряд, есть точка доступа (раздача интернета), ловит хорошо, но относительно большеват, не всегда стабильно точка доступа работает, нет браузера на самом телефоне. может работать как зарядка для других телефонов.
Достоинства:
Комментарий:
+ только раздача WiFi
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Оправдал надежду, связь качественная. Покупали для пожилого родственника для сети 4G и не ошиблись. Спасибо продавцу за быструю доставку и качественный товар. Рекомендую продавца, а так же товар.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел в срок, очень хорошо упакован. Легкий, большие кнопки. Хорошая возможность отложить громоздкий смартфон, в котором постоянно \"зависаешь\" и не живешь своей жизнью, просматривать тонны картинок о чужой жизни, автоматически, по привычке. Интернет раздает, если для работы нужен - все отлично.\nДобавляю, не отменяя вышесказанное - быстр разряжается. Хлипкий.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро,в хорошей упаковке,,покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
телефон супер! интеренет раздает,сделан качественно,много всяких функций,вообщем огонь
Достоинства:
Комментарий:
Звук приличный, громкий. Связь Т-мобайл на 5 шкал в городе. конструкция конечно в усмерть \"пластиковая\", но достаточно прочная. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон понравился. Как раз то, что искал. Простая кнопочная звонилка с 2 симками, картой памяти и с раздачей интернета через WiFi. Также может работать как PowerBank. Есть камера, но качество позволяет только инопланетян снимать \nВ играх можно подвигать ящики и погонять змея. Радио действительно работает без гарнитуры.\nВ общем и целом покупкой доволен \n\nupd: При длительном использовании точки доступа пропадает доступ в интернет. При этом точка доступа работает. Приходится ее перезапускать.\nПри разговоре звук лучше слышно через задний динамик.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор, фонарик. Нет встроенного браузера, скоростьмодема 1 мб/сек
Достоинства:
Комментарий:
телефон простой, но есть точка доступа wi-fi из-за нее и брал. Можно включить wi-fi но нет браузера.
Достоинства:
Комментарий:
Брала бабушке, понравился, работает хорошо, пришел аккуратно упакован, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Сквозной динамик за такие деньги несерьезно
Достоинства:
Комментарий:
Интернет раздаёт. Слышимость во время разговора приличная.Размер великоват,но батарея достойная.Для тех,кому нужен кнопочник с раздачей интернета по wi-fi.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень лёгкий, как буд-то игрушка, но всё работает как надо и есть точка доступа, заряда хватает на два три дня.
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришол в хорошем состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный, хорошая рабочая лошадка, большая телефонная книга, хорошая батарея, в общем как второй телефон самое то
Достоинства:
Комментарий:
Телефон немного великоват, не кирпич, конечно, но чувствуется, что внутри есть свободное место (на фото слева Нокиа, экраны у обоих 2,4") Пластик дешёвый. 4Г работает, инет раздаёт (максимальная скорость на 3G = 11 Mbit, на 4G = 35 Mbit - это максимум, который смог выжать. с той же симкой в смартфоне, в то же время, в той же точке планеты скорость была 180 Мбит). По аккуму сказать пока не могу, сегодня получил. Меню почти стандартное. В контактах можно добавлять больше одного телефона. Внешне немного отличается, кнопка джойстика чёрная. Радио без проводов - да. Продолжение. 2 недели использования, звонки относительно частые (10-15 в день), аппарат заряжал 2 раза, то есть одной зарядки хватает на полную рабочую неделю. По USB модем не работает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Спартанский дизайн. Пластик хлипкий. По сравнению с 15-летним Самсунгом держать в руке неприятно. В работе не проверял, т.к. сдал его. Раздача интернета это здорово, почти нет таких кнопочников.
Достоинства:
Комментарий:
огромный плюс в том, что он раздает интернет.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, упакован хорошо, работает отлично