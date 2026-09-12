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Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60

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Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 1
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 2
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 3
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Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 5
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 6
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 7
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 8
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 9
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 10
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 11
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 12
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 13
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 14
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 15
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 16
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 17
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 18
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 19
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 20
Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанции
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 1
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 2
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 3
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 4
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 5
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 6
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 7
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 8
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 9
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 10
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 11
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 12
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 13
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 14
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 15
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 16
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 17
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 18
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 19
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 20
  • Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699098
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Метеостанции
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х16
Вес, кг.
2.92

Описание товара Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60

Возможности Levenhuk Discovery Report WA60 понравятся тем, кому нужен не просто домашний погодный гаджет, а профессиональный метеоцентр. Прибор комплектуется сразу двумя выносными датчиками, проводит множество измерений в помещении и на улице, составляет прогноз погоды и график изменений атмосферного давления, показывает время, дату и день недели. Все измерения можно увидеть на встроенном экране основного модуля. Он цветной, разделен на блоки, причем индикация окрашена в разные цвета, чтобы было проще ориентироваться в информации. Кроме стандартных температуры и влажности воздуха, метеостанция также определяет атмосферное давление, уровень выпавших осадков, скорость и направление ветра. Сенсорные элементы управления находятся в нижней части экрана. Выносные датчики для их эффективной работы требуется устанавливать на улице. Основной модуль должен оставаться в помещении во избежание случайного намокания. Связь между приборами осуществляется по радиоканалу, причем их можно разнести между собой на расстояние до 100 метров. Датчики работают от батареек, а базу можно запитать как от батареек, так и от сети. Для внешних датчиков рекомендуется использовать щелочные батарейки.

Отзывы о товаре Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Метеостанции
Страна производитель
Китай
Описание
Возможности Levenhuk Discovery Report WA60 понравятся тем, кому нужен не просто домашний погодный гаджет, а профессиональный метеоцентр. Прибор комплектуется сразу двумя выносными датчиками, проводит множество измерений в помещении и на улице, составляет прогноз погоды и график изменений атмосферного давления, показывает время, дату и день недели. Все измерения можно увидеть на встроенном экране основного модуля. Он цветной, разделен на блоки, причем индикация окрашена в разные цвета, чтобы было проще ориентироваться в информации. Кроме стандартных температуры и влажности воздуха, метеостанция также определяет атмосферное давление, уровень выпавших осадков, скорость и направление ветра. Сенсорные элементы управления находятся в нижней части экрана. Выносные датчики для их эффективной работы требуется устанавливать на улице. Основной модуль должен оставаться в помещении во избежание случайного намокания. Связь между приборами осуществляется по радиоканалу, причем их можно разнести между собой на расстояние до 100 метров. Датчики работают от батареек, а базу можно запитать как от батареек, так и от сети. Для внешних датчиков рекомендуется использовать щелочные батарейки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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