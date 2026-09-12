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Соковыжималка шнековая Leonord LE-1709 200Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка шнековая Leonord LE-1709 200Вт

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Соковыжималка шнековая Leonord LE-1709 200Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692998
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Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Соковыжималки
Размеры в упаковке, см
37х31х21
Вес, кг.
4.7

Описание товара Соковыжималка шнековая Leonord LE-1709 200Вт

Соковыжималка подходит для приготовления свежевыжатого сока. Имеет систему защиту от перегрузок, благодаря чему прослужит долгий срок. Отличается высокой скоростью отжима, за счет чего практична в применении. Благодаря функции реверса позволяет избежать засоров.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая Leonord LE-1709 200Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Соковыжималки
Описание
Соковыжималка подходит для приготовления свежевыжатого сока. Имеет систему защиту от перегрузок, благодаря чему прослужит долгий срок. Отличается высокой скоростью отжима, за счет чего практична в применении. Благодаря функции реверса позволяет избежать засоров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка шнековая Leonord LE-1709 200Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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