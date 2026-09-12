Соковыжималка шнековая Leonord LE-1709 200Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692998
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х31х21
Вес, кг.
4.7
Описание товара Соковыжималка шнековая Leonord LE-1709 200Вт
Соковыжималка подходит для приготовления свежевыжатого сока. Имеет систему защиту от перегрузок, благодаря чему прослужит долгий срок. Отличается высокой скоростью отжима, за счет чего практична в применении. Благодаря функции реверса позволяет избежать засоров.
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Соковыжималка подходит для приготовления свежевыжатого сока. Имеет систему защиту от перегрузок, благодаря чему прослужит долгий срок. Отличается высокой скоростью отжима, за счет чего практична в применении. Благодаря функции реверса позволяет избежать засоров.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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