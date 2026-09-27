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Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт

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Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
250
Цвет
черный, сталь
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 511 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692997
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
250
Цвет
черный, сталь
Система прямой подачи сока
Да
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
нажимное
Количество скоростей
1
Длина шнура
1.2
Количество шнеков
1
Комплектация
соковыжималка, 2 конуса-насадки, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
303х225х312 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х23
Вес, кг.
3.2

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт

Соковыжималка для цитрусовых от Leonord сделана для того, чтобы выжать каждую каплю сока, от самого большого грейпфрута до самого маленького лайма. Две прилагаемые конус насадки, разной величины позволяют отжимать любой тип цитрусовых. Пресс для цитрусовых тихий, а для удобства использования и чистки, детали съемные. Стильный дизайн придаст вашей кухни изысканный вид.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
250
Цвет
черный, сталь
Система прямой подачи сока
Да
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
нажимное
Количество скоростей
1
Длина шнура
1.2
Развернуть
Количество шнеков
1
Комплектация
соковыжималка, 2 конуса-насадки, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
303х225х312 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка для цитрусовых от Leonord сделана для того, чтобы выжать каждую каплю сока, от самого большого грейпфрута до самого маленького лайма. Две прилагаемые конус насадки, разной величины позволяют отжимать любой тип цитрусовых. Пресс для цитрусовых тихий, а для удобства использования и чистки, детали съемные. Стильный дизайн придаст вашей кухни изысканный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1727 250Вт - этот товар вы можете купить по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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