Смартфон Realme C75 8/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C75 8/256Gb Black
Realme С75 был разработан специально для работы в экстремальных условиях, при этом он сохраняет внешний вид обычного смартфона. Смартфон способен без повреждений пережить погружение в воду на 0,5 метра до 7 дней, до 2 метров до 24 часов, а также не боится кратковременного воздействия кипятка. realme прошел испытания на соответствие защите от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Пользователю не придется переживать о безопасности своего смартфона во время активного отдыха. Realme C75 переживает без негативных последствий падения с высоты до 2 метров на твердую поверхность и устойчив к повседневному износу от мелочи, ключей в карманах или трению о твердые поверхности. Благодаря защите ArmorShellTM корпус и внутренние элементы смартфона полностью защищены от ударов и механических воздействий. Кроме того, смартфон был сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H, гарантирующему его надежность.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLUE
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Достоинства:
Комментарий:
Товар суперский, дитю 13 лет очень нравится ,довольный нет предела.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в целости. дисплей яркий , скорость работы хорошая, качество снимков не сказать что высокое, но за такие деньги телефон огонь. Ребёнку очень понравился. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телефон стоит своих денег.Все супер.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает. ребенок доволен, за свою цену хороший вариант
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги отличный телефон, оправдывает себя полностью. Ребёнку понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Работает. Пришел в срок. Вчера плавал в ванной, ну так получилось)) Работает
Достоинства:
Комментарий:
пока что все нравится, надеюсь будет хорошо работать. спасибо за быструю и качественную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, приехал без задержек, телефон огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон не топ, но для пенсионеров пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый и шустрый смартфон. Пришёл в срок. Ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает в штатном режиме
Достоинства:
Комментарий:
realme - это realme, его ни с чем не перепутать.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, ребёнок счастлив
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке, что радует. Пока не включал, думаю всё будет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Зависает отпечаток пальца. Не сразу срабатывает.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в заводской упаковке+симка мегафона. Телефончик неплохой за такую цену. Все работает. Посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
камера абсолютное Г так в остальном бюджетный аппарат. но камеру бы получше, точно не 50 заявленных
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, коробка не вскрыта, товар исправен
Достоинства:
Комментарий:
попользуемся, оценим а так визуально всё хорошо доставили очень быстро всё в порядке спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, сыну понравился, при разговоре с ним слышу его хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. все работает. Но имейте в виду, что гнездо для наушников отсутствует. видимо по- этому и степень защиты от влаги 69 я
Достоинства:
Комментарий:
Заказал уже второй такой. Как рабочая лошадка самое то!
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, мне понравился, дефектов пока не выявил
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный за эти деньги
Отзывы о товаре Смартфон Realme C75 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Товар суперский, дитю 13 лет очень нравится ,довольный нет предела.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в целости. дисплей яркий , скорость работы хорошая, качество снимков не сказать что высокое, но за такие деньги телефон огонь. Ребёнку очень понравился. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телефон стоит своих денег.Все супер.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает. ребенок доволен, за свою цену хороший вариант
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги отличный телефон, оправдывает себя полностью. Ребёнку понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Работает. Пришел в срок. Вчера плавал в ванной, ну так получилось)) Работает
Достоинства:
Комментарий:
пока что все нравится, надеюсь будет хорошо работать. спасибо за быструю и качественную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, приехал без задержек, телефон огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон не топ, но для пенсионеров пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый и шустрый смартфон. Пришёл в срок. Ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает в штатном режиме
Достоинства:
Комментарий:
realme - это realme, его ни с чем не перепутать.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, ребёнок счастлив
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке, что радует. Пока не включал, думаю всё будет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Зависает отпечаток пальца. Не сразу срабатывает.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в заводской упаковке+симка мегафона. Телефончик неплохой за такую цену. Все работает. Посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
камера абсолютное Г так в остальном бюджетный аппарат. но камеру бы получше, точно не 50 заявленных
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, коробка не вскрыта, товар исправен
Достоинства:
Комментарий:
попользуемся, оценим а так визуально всё хорошо доставили очень быстро всё в порядке спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, сыну понравился, при разговоре с ним слышу его хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. все работает. Но имейте в виду, что гнездо для наушников отсутствует. видимо по- этому и степень защиты от влаги 69 я
Достоинства:
Комментарий:
Заказал уже второй такой. Как рабочая лошадка самое то!
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, мне понравился, дефектов пока не выявил
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный за эти деньги