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Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335

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Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 1
Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 2
Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 3
Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 4
Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 5
Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 6
Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
3000
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
450
Объем бака для измельченного материала
55
  • Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 1
  • Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 2
  • Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 3
  • Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 4
  • Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 5
  • Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 6
  • Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691489
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
3000
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
450
Объем бака для измельченного материала
55
Ширина, см
40
Высота, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х42
Вес, кг.
23.71

Описание товара Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335

Садовый измельчитель Ryobi RSH3045U 5133004335 разработан для утилизации растительных отходов, например, веток, стеблей (кроме травы). Отличается низким уровнем шума. Большая принимающая горловина облегчает загрузку веток. Наличие колес обеспечивает удобство перемещения измельчителя.

Отзывы о товаре Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
3000
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
450
Объем бака для измельченного материала
55
Ширина, см
40
Высота, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Садовый измельчитель Ryobi RSH3045U 5133004335 разработан для утилизации растительных отходов, например, веток, стеблей (кроме травы). Отличается низким уровнем шума. Большая принимающая горловина облегчает загрузку веток. Наличие колес обеспечивает удобство перемещения измельчителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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