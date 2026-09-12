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Телескопический карниз для ванной комнаты Savol SK-1426B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескопический карниз для ванной комнаты Savol SK-1426B

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Телескопический карниз для ванной комнаты Savol SK-1426B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопический карниз
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686750
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Телескопический карниз
Высота, см
5
Длина, м
5
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.46х0.06х0.05
Вес, кг.
1.02

Описание товара Телескопический карниз для ванной комнаты Savol SK-1426B

Телескопический карниз Savol для ванной комнаты SK-1426B это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. С его помощью вы сможете легко повесить шторы, которые не только защитят ваше пространство от посторонних взглядов, но и добавят уют и атмосферу в вашу ванную комнату.

Отзывы о товаре Телескопический карниз для ванной комнаты Savol SK-1426B




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Телескопический карниз
Высота, см
5
Длина, м
5
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты SK-1426B это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. С его помощью вы сможете легко повесить шторы, которые не только защитят ваше пространство от посторонних взглядов, но и добавят уют и атмосферу в вашу ванную комнату.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопический карниз для ванной комнаты Savol SK-1426B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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