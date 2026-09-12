Телескопический карниз для ванной комнаты Savol SK-1426B
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопический карниз
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686750
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопический карниз
Высота, см
5
Длина, м
5
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.46х0.06х0.05
Вес, кг.
1.02
Описание товара Телескопический карниз для ванной комнаты Savol SK-1426B
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты SK-1426B это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. С его помощью вы сможете легко повесить шторы, которые не только защитят ваше пространство от посторонних взглядов, но и добавят уют и атмосферу в вашу ванную комнату.
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Бренд
Тип товара
Телескопический карниз
Высота, см
5
Длина, м
5
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты SK-1426B это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. С его помощью вы сможете легко повесить шторы, которые не только защитят ваше пространство от посторонних взглядов, но и добавят уют и атмосферу в вашу ванную комнату.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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