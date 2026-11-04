Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.28
Щетки и насадки
насадка для ткани, насадка для полов, насадка для ковров, насадка для стёкол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678420
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
зеленый
Прочее
вертикальное отпаривание
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.15
Длина сетевого шнура
4.8
Время непрерывной работы, мин
12
Щетки и насадки
насадка для ткани, насадка для полов, насадка для ковров, насадка для стёкол
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х15
Вес, кг.
2.3
Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930
Паровая швабра КТ-3930 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
зеленый
Прочее
вертикальное отпаривание
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.15
Длина сетевого шнура
4.8
Время непрерывной работы, мин
12
Развернуть
Щетки и насадки
насадка для ткани, насадка для полов, насадка для ковров, насадка для стёкол
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Паровая швабра КТ-3930 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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