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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930

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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 1
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 2
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 3
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 4
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 5
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 6
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 7
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 8
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.28
Щетки и насадки
насадка для ткани, насадка для полов, насадка для ковров, насадка для стёкол
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 1
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 2
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 3
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 4
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 5
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 6
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 7
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 8
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678420
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
зеленый
Прочее
вертикальное отпаривание
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.15
Длина сетевого шнура
4.8
Время непрерывной работы, мин
12
Щетки и насадки
насадка для ткани, насадка для полов, насадка для ковров, насадка для стёкол
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х15
Вес, кг.
2.3

Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930

Паровая швабра КТ-3930 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность.

Отзывы о товаре Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3930




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
зеленый
Прочее
вертикальное отпаривание
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.15
Длина сетевого шнура
4.8
Время непрерывной работы, мин
12
Развернуть
Щетки и насадки
насадка для ткани, насадка для полов, насадка для ковров, насадка для стёкол
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра КТ-3930 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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