Паровая швабра Kitfort КТ-1003
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Максимальная подача пара, г/мин
25
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
щетка для пола/маленькая круглая щетка/ большая груглая щетка/ круглая латунная щетка/ плоская щетка/ угловая насадка/ насадка для отпаривания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 178357
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.45
Дополнительный цвет
бирюзовый
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
угол поворота насадки 90 °
Регулировка подачи пара
да
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
25
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
5
Резервуар для моющего средства, л
0.15
Время непрерывной работы, мин
23
Щетки и насадки
щетка для пола/маленькая круглая щетка/ большая груглая щетка/ круглая латунная щетка/ плоская щетка/ угловая насадка/ насадка для отпаривания
Функции и особенности
индикатор включения/фильтр от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х26х23
Вес, кг.
4.4
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1003
Паровая швабра для уборки, очистки и дезинфекции паром различных поверхностей. Область применения: полы и стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности , СВЧ печи, духовые шкафы. Напряжение: 230 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.45
Дополнительный цвет
бирюзовый
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
угол поворота насадки 90 °
Регулировка подачи пара
да
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
25
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
5
Резервуар для моющего средства, л
0.15
Время непрерывной работы, мин
23
Щетки и насадки
щетка для пола/маленькая круглая щетка/ большая груглая щетка/ круглая латунная щетка/ плоская щетка/ угловая насадка/ насадка для отпаривания
Функции и особенности
индикатор включения/фильтр от накипи
Страна производитель
Китай
Паровая швабра для уборки, очистки и дезинфекции паром различных поверхностей. Область применения: полы и стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности , СВЧ печи, духовые шкафы. Напряжение: 230 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Достоинства:
Только достоинства. Как швабра это чудо-техника справляется на УРА!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
07.11 приобрела паровую швабру Kit fort KT-1003. Сомневалась, нужна ли мне паровая швабра!После полмесяца использования поняла-что нужна очень! Никаких мокрых рук, тряпки, ведра с водой!Прекрасно отпаривает пол, даже не кухне, где пол не всегда чистый. У меня после уборки шваброй Kit fort KT-1003 пол блестит. В коробке помимо швабры было еще много насадок, но я пока, только как швабру ее использую, в дальнейшем планирую, попробовать помыть окна.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1003
Достоинства:
Только достоинства. Как швабра это чудо-техника справляется на УРА!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
07.11 приобрела паровую швабру Kit fort KT-1003. Сомневалась, нужна ли мне паровая швабра!После полмесяца использования поняла-что нужна очень! Никаких мокрых рук, тряпки, ведра с водой!Прекрасно отпаривает пол, даже не кухне, где пол не всегда чистый. У меня после уборки шваброй Kit fort KT-1003 пол блестит. В коробке помимо швабры было еще много насадок, но я пока, только как швабру ее использую, в дальнейшем планирую, попробовать помыть окна.