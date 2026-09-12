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Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638)

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Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 1
Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 2
Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 3
Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 4
Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 5
Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 6
Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 7
Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 1
  • Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 2
  • Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 3
  • Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 4
  • Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 5
  • Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 6
  • Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 7
  • Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660626
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Адаптер
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
116

Описание товара Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638)

Адаптер Red Line HS-PS5028 предназначен для охлаждения игровой консоли PlayStation 5. Устройство оснащено 3 малошумными, но производительными вентиляторами. Принудительный отвод горячего воздуха помогает безопасно эксплуатировать консоль. Дополнительное оснащение адаптера – порт USB 3.0. Он может потребоваться для подключения мыши, игрового контроллера, мыши или другого USB-совместимого устройства. Адаптер Red Line HS-PS5028 собран в компактном черно-белом корпусе из металла и пластика. Дизайн модели гармонирует с внешним видом консоли. Отслеживать состояние адаптера удобно благодаря наличию светодиодного индикатора. Размеры устройства составляют 220x57x20 мм. Адаптер подсоединяется к консоли с помощью разъема USB 2.0.

Отзывы о товаре Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638)




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Адаптер
Описание
Адаптер Red Line HS-PS5028 предназначен для охлаждения игровой консоли PlayStation 5. Устройство оснащено 3 малошумными, но производительными вентиляторами. Принудительный отвод горячего воздуха помогает безопасно эксплуатировать консоль. Дополнительное оснащение адаптера – порт USB 3.0. Он может потребоваться для подключения мыши, игрового контроллера, мыши или другого USB-совместимого устройства. Адаптер Red Line HS-PS5028 собран в компактном черно-белом корпусе из металла и пластика. Дизайн модели гармонирует с внешним видом консоли. Отслеживать состояние адаптера удобно благодаря наличию светодиодного индикатора. Размеры устройства составляют 220x57x20 мм. Адаптер подсоединяется к консоли с помощью разъема USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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