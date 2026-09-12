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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279)

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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) - фото 1
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) - фото 1
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655135
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
245

Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279)

Xiaomi NexTool Flagship Pro Multi Tool (Red) (NE20279) - мультитул, способный заменить сразу 16 инструментов! Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. В раскрытом состоянии длина 11 сантиметров, изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, подходит для ежедневного применения и пригодится вам в поездках и туристических походах.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi NexTool Flagship Pro Multi Tool (Red) (NE20279) - мультитул, способный заменить сразу 16 инструментов! Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. В раскрытом состоянии длина 11 сантиметров, изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, подходит для ежедневного применения и пригодится вам в поездках и туристических походах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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