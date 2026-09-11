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Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120)

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Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 1
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 2
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 3
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 4
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 5
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 6
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 7
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 8
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 9
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
16
Функции
плоскогубцы, сменные кусачки, сменные жесткие кусачки, щипцы для проводов, пила, нож, отвертка, резак, инструмент для зачистки проводов, открывашка, открывалка для бутылок, прямая отвертка, стеклобой, ножницы пружинного действия, линейка
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 1
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 2
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 3
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 4
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 5
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 6
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 7
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 8
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 9
  • Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587015
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
сталь
Количество функций
16
Функции
плоскогубцы, сменные кусачки, сменные жесткие кусачки, щипцы для проводов, пила, нож, отвертка, резак, инструмент для зачистки проводов, открывашка, открывалка для бутылок, прямая отвертка, стеклобой, ножницы пружинного действия, линейка
Комплектация
инструмент, чехол, документация, упаковка
Ширина, см
4
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
250

Описание товара Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120)

Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. В раскрытом состоянии длина 11 сантиметров, изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, и подходит для ежедневного применения. Особенно полезно в поездках и в туристических походах.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
сталь
Количество функций
16
Функции
плоскогубцы, сменные кусачки, сменные жесткие кусачки, щипцы для проводов, пила, нож, отвертка, резак, инструмент для зачистки проводов, открывашка, открывалка для бутылок, прямая отвертка, стеклобой, ножницы пружинного действия, линейка
Комплектация
инструмент, чехол, документация, упаковка
Ширина, см
4
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Описание
Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. В раскрытом состоянии длина 11 сантиметров, изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, и подходит для ежедневного применения. Особенно полезно в поездках и в туристических походах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Доставка
Отзывы


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