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Струбцина G-образная, 100 мм Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина G-образная, 100 мм Sparta

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Струбцина G-образная, 100 мм// Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648910
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Струбцина G-образная, 100 мм Sparta
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Размеры в упаковке, см
15х9х1
Вес, г.
420

Описание товара Струбцина G-образная, 100 мм Sparta

G-образная струбцина Sparta 206565 с шириной зажима 100 мм надежно фиксирует различные детали для склеивания, сверления, пиления, шлифования или сварки. Винт с воротком и крупной червячной резьбой позволяет зажимать детали плавно и со значительным усилием. Струбцина будет полезна домашним мастерам. ПреимуществаЧугунная рама обеспечивает инструменту прочность и устойчивость к нагрузкам.



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Отзывы о товаре Струбцина G-образная, 100 мм Sparta




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Описание
G-образная струбцина Sparta 206565 с шириной зажима 100 мм надежно фиксирует различные детали для склеивания, сверления, пиления, шлифования или сварки. Винт с воротком и крупной червячной резьбой позволяет зажимать детали плавно и со значительным усилием. Струбцина будет полезна домашним мастерам. ПреимуществаЧугунная рама обеспечивает инструменту прочность и устойчивость к нагрузкам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Струбцина G-образная, 100 мм Sparta - по цене 380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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