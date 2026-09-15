Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 50 х 370 мм Matrix (20405)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 648903
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
420 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х5
Вес, г.
440
Описание товара Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 50 х 370 мм Matrix (20405)
F-образная струбцина Matrix 20405 размером 300 х 50 х 370 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлено 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Подвижный кронштейн позволяет регулировать величину захвата, которая может достигать 300 мм. Струбцину применяют для выполнения слесарных и столярных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 400 руб. 500 руб.100 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 250х50х310мм 20404 Matrix (2040...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки ...
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМолоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Mat...
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитСтрубцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 300 х 415 х...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитНожницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитЗажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422)
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитБолторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502)
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитНапильник, 300 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16232)
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитНапильник, 250 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибрте...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитМолоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная р...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 150х70х360 мм,пласт.корпус...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитСтрубцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х...
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
50
Страна производитель
Китай
F-образная струбцина Matrix 20405 размером 300 х 50 х 370 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлено 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Подвижный кронштейн позволяет регулировать величину захвата, которая может достигать 300 мм. Струбцину применяют для выполнения слесарных и столярных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 50 х 370 мм Matrix (20405) - данный товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 50 х 370 мм Matrix (20405)