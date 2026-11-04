Блок питания FSP FSP2000-20FM 2000W (9PA20A0600)
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Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 830 руб.
В наличии
Код товара: 639710
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 830 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
1.93
Описание товара Блок питания FSP FSP2000-20FM 2000W (9PA20A0600)
FSP2000-20FM - это модуль резервного питания, основанный на стандарте CRPS. Блок питания обеспечивает общую мощность до 2000 Вт и обладает функциями PMBus, что позволяет ему взаимодействовать с материнской платой. Кроме того, блок питания идеально подходит для использования в центрах обработки данных, рабочих станциях, системах связи или любых других приложениях автоматизации.
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FSP2000-20FM - это модуль резервного питания, основанный на стандарте CRPS. Блок питания обеспечивает общую мощность до 2000 Вт и обладает функциями PMBus, что позволяет ему взаимодействовать с материнской платой. Кроме того, блок питания идеально подходит для использования в центрах обработки данных, рабочих станциях, системах связи или любых других приложениях автоматизации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания FSP FSP2000-20FM 2000W (9PA20A0600) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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