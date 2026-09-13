Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum
Блоки питания Gigabyte представляют собой высокопроизводительные и надежные решения для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. Данная модель обладает внушительной мощностью в 1600 Вт, что делает ее идеальной для самых требовательных систем. Единый 120-мм вентилятор с активной системой охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла, поддерживая оптимальную температуру работы даже под высокой нагрузкой. Блок питания имеет стандарт ATX, который подходит для большинства современных корпусов ПК. На борту имеется разъем питания материнской платы 20+4 pin и два разъема питания процессора 4+4 pin, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат и процессоров. Одной из ключевых особенностей этой модели являются многочисленные разъемы для питания видеокарт: 2x16 pin и 8x6+2 pin, что позволяет подключать несколько мощных графических ускорителей, удовлетворяя нужды энтузиастов и профессиональных пользователей. Gigabyte заботится о надежности своих устройств, поэтому блок питания имеет сертификат 80 PLUS Platinum, подтверждающий высокий уровень энергоэффективности. Это означает, что устройство превращает большую часть потребляемой электроэнергии в полезную мощность, снижая затраты на электричество и уменьшая выделение тепла. Наличие 16 разъемов SATA дает возможность подключать большое количество накопителей, что особенно полезно для пользователей, работающих с объемами данных. Блоки питания Gigabyte производятся в Китае, соответствуя высоким стандартам качества и надежности, характерным для продукции бренда. Этот блок питания — идеальный выбор для создания мощного и эффективного ПК, готового к выполнению самых сложных задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum
Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte ATX 1600W GP-UD1600PM PG5 Gen.5 80+ Platinum