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Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500

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Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 1
Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 2
Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 3
Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 4
Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
  • Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 1
  • Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 2
  • Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 3
  • Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 4
  • Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638149
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Размеры в упаковке, см
43х27х9
Вес, кг.
2.61

Описание товара Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500

Серия Молния разработана для потребителей, которые хотят получить качественный и надежный продукт по разумной цене. Основные задачи, которые решались при разработке: надежность и качество звучания. Особое внимание было уделено уровню качества комплектующих и проработке конструкции усилителей. Специально разработанный дизайн профиля корпуса для максимального охлаждения. Компьютерное моделирование разводки платы для оптимального согласования компонентов. Удобные винтовые терминалы. Выносной регулятор баса в комплекте.

Отзывы о товаре Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Описание
Серия Молния разработана для потребителей, которые хотят получить качественный и надежный продукт по разумной цене. Основные задачи, которые решались при разработке: надежность и качество звучания. Особое внимание было уделено уровню качества комплектующих и проработке конструкции усилителей. Специально разработанный дизайн профиля корпуса для максимального охлаждения. Компьютерное моделирование разводки платы для оптимального согласования компонентов. Удобные винтовые терминалы. Выносной регулятор баса в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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