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Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011

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Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011 - фото 1
Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011 - фото 2
Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масло
  • Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011 - фото 1
  • Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011 - фото 2
  • Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612882
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Характеристики

Бренд
Rothenberger
Тип товара
Масло
Размеры в упаковке, см
26х18х13
Вес, кг.
5.2

Описание товара Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011

Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5 л Rothenberger 65011 используется для нарезания резьбы на трубах из всех материалов, в том числе из нержавеющей стали высокого качества. Эмульгаторы облегчают вымывание из трубопровода, не содержат вредных для здоровья полихлорированных бифенилов (ПХБ). Особенности: прекрасные охлаждающие и смазывающие свойства, существенное увеличение срока службы резьбонарезных ножей, идеальная чистая резьба, не раздражает кожу, подходит так же в качестве охлаждающего смазочного средства при резке металла. Внимание! Резьбонарезные масла на минеральной основе не допущены к использованию при монтаже систем для питьевой воды!



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Отзывы о товаре Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rothenberger
Тип товара
Масло
Описание
Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5 л Rothenberger 65011 используется для нарезания резьбы на трубах из всех материалов, в том числе из нержавеющей стали высокого качества. Эмульгаторы облегчают вымывание из трубопровода, не содержат вредных для здоровья полихлорированных бифенилов (ПХБ). Особенности: прекрасные охлаждающие и смазывающие свойства, существенное увеличение срока службы резьбонарезных ножей, идеальная чистая резьба, не раздражает кожу, подходит так же в качестве охлаждающего смазочного средства при резке металла. Внимание! Резьбонарезные масла на минеральной основе не допущены к использованию при монтаже систем для питьевой воды!


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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