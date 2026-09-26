Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011
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Характеристики
Описание товара Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5л Rothenberger 65011
Масло минеральное для резьбы РОНОЛ 5 л Rothenberger 65011 используется для нарезания резьбы на трубах из всех материалов, в том числе из нержавеющей стали высокого качества. Эмульгаторы облегчают вымывание из трубопровода, не содержат вредных для здоровья полихлорированных бифенилов (ПХБ). Особенности: прекрасные охлаждающие и смазывающие свойства, существенное увеличение срока службы резьбонарезных ножей, идеальная чистая резьба, не раздражает кожу, подходит так же в качестве охлаждающего смазочного средства при резке металла. Внимание! Резьбонарезные масла на минеральной основе не допущены к использованию при монтаже систем для питьевой воды!
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