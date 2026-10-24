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Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S)

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Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S) - фото 1
Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S) - фото 2
Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S) - фото 1
  • Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S) - фото 2
  • Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S)
1 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
880

Описание товара Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S)

Блок питания ExeGate AB предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания ExeGate AB предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate AB500 500W Grey (EX219185RUS-S) - по цене 1130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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