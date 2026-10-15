Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576427
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х15х4
Вес, г.
420
Описание товара Клавиатура+мышь Genius LuxeMate Q8000 (31340013402)
Настольный комплект Genius LuxeMate Q8000, состоящий из клавиатуры, оптической мыши с высоким разрешением 1000 dpi и компактным USB ресивером. Благодаря беспроводной технологии решается проблема спутанных проводов, а увеличенный рабочий радиус позволяет работать, не ограничивая себя пространством стола.
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Настольный комплект Genius LuxeMate Q8000, состоящий из клавиатуры, оптической мыши с высоким разрешением 1000 dpi и компактным USB ресивером. Благодаря беспроводной технологии решается проблема спутанных проводов, а увеличенный рабочий радиус позволяет работать, не ограничивая себя пространством стола.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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