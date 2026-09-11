Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый
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Характеристики
Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый
Йогуртница КТ-2077 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Смешайте молоко и закваску в контейнере, установите контейнер в йогуртницу, выберете подходящую программу или выставьте время и t, затем нажмите кнопку включения. Йогуртница равномерно нагревает контейнер с ингредиентами, поддерживая заданную температуру, и автоматически отключает нагрев по истечении заданного времени. Йогуртница имеет 6 предустановленных программ и одну программу с возможностью установки времени приготовления с шагом 1 час в диапазоне 1-99 часов и температуры с шагом 1°С в диапазоне 25-65 °С. Прибор укомплектован 2 контейнерами на 1,8 ли 1,6 л с крышкой, в которых йогурт можно хранить в холодильнике. В комплекте также есть сито для приготовления греческого йогурта, творога или сыра. Все части легко разбираются, моются и компактно хранятся. Дополните вашу кухню стильной и компактной йогуртницей! Данная модель КТ-2077 легко впишется в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой гамме, в которой представлено устройство!
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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