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Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый

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Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 1
Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 2
Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 3
Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 4
Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 5
Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 6
Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 7
Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 8
Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
25
Общий объем, мл
3400
Материал емкостей
пластик
Цвет
фиолетовый
Дисплей
да
  • Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 1
  • Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 2
  • Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 3
  • Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 4
  • Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 5
  • Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 6
  • Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 7
  • Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 8
  • Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572200
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
25
Общий объем, мл
3400
Материал емкостей
пластик
Цвет
фиолетовый
Дисплей
да
Таймер
да
Автоматическое приготовление
Да
Габаритные размеры
15.5x18x24 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х18
Вес, кг.
1.2

Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый

Йогуртница КТ-2077 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Смешайте молоко и закваску в контейнере, установите контейнер в йогуртницу, выберете подходящую программу или выставьте время и t, затем нажмите кнопку включения. Йогуртница равномерно нагревает контейнер с ингредиентами, поддерживая заданную температуру, и автоматически отключает нагрев по истечении заданного времени. Йогуртница имеет 6 предустановленных программ и одну программу с возможностью установки времени приготовления с шагом 1 час в диапазоне 1-99 часов и температуры с шагом 1°С в диапазоне 25-65 °С. Прибор укомплектован 2 контейнерами на 1,8 ли 1,6 л с крышкой, в которых йогурт можно хранить в холодильнике. В комплекте также есть сито для приготовления греческого йогурта, творога или сыра. Все части легко разбираются, моются и компактно хранятся. Дополните вашу кухню стильной и компактной йогуртницей! Данная модель КТ-2077 легко впишется в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой гамме, в которой представлено устройство!

Отзывы о товаре Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
25
Общий объем, мл
3400
Материал емкостей
пластик
Цвет
фиолетовый
Дисплей
да
Таймер
да
Автоматическое приготовление
Да
Габаритные размеры
15.5x18x24 см
Страна производитель
Китай
Описание
Йогуртница КТ-2077 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Смешайте молоко и закваску в контейнере, установите контейнер в йогуртницу, выберете подходящую программу или выставьте время и t, затем нажмите кнопку включения. Йогуртница равномерно нагревает контейнер с ингредиентами, поддерживая заданную температуру, и автоматически отключает нагрев по истечении заданного времени. Йогуртница имеет 6 предустановленных программ и одну программу с возможностью установки времени приготовления с шагом 1 час в диапазоне 1-99 часов и температуры с шагом 1°С в диапазоне 25-65 °С. Прибор укомплектован 2 контейнерами на 1,8 ли 1,6 л с крышкой, в которых йогурт можно хранить в холодильнике. В комплекте также есть сито для приготовления греческого йогурта, творога или сыра. Все части легко разбираются, моются и компактно хранятся. Дополните вашу кухню стильной и компактной йогуртницей! Данная модель КТ-2077 легко впишется в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой гамме, в которой представлено устройство!
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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