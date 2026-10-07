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Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W

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Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 1
Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 2
Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 3
Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 4
Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 5
Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 6
Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 7
Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 1
  • Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 2
  • Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 3
  • Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 4
  • Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 5
  • Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 6
  • Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 7
  • Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557211
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, кг.
2.94

Описание товара Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W

Блоки питания серии GameMax VP предлагают производительность и невероятную ценность. 80Plus готов поддерживать требуемую высокую эффективность, а также продолжает пользоваться популярностью при сборке компьютеров. GameMax VP Range обладает отличными характеристиками, которые делают его хорошим выбором для людей, которые ищут эффективный, надежный и недорогой источник питания. Наиболее подходящее соотношение цены и качества является лучшим выбором для сборщика систем.

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания серии GameMax VP предлагают производительность и невероятную ценность. 80Plus готов поддерживать требуемую высокую эффективность, а также продолжает пользоваться популярностью при сборке компьютеров. GameMax VP Range обладает отличными характеристиками, которые делают его хорошим выбором для людей, которые ищут эффективный, надежный и недорогой источник питания. Наиболее подходящее соотношение цены и качества является лучшим выбором для сборщика систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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