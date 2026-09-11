Опора для оружия Veber FD 165 (tripod)
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Характеристики
Тип товара
Опора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540070
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опора
Высота, см
0
Материал
металл/пластик/резина
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.06х0.06
Вес, кг.
1.34
Описание товара Опора для оружия Veber FD 165 (tripod)
Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) – оружейный упор, предназначена для стрельбы стоя или с колена. Представляет собой легкий телескопический трипод с V-образной обрезиненной вилкой. Опора для оружия разгружает руки стрелка и позволяет точно «выцеливать» мишень на дальних дистанциях. За счет съемной вилки, упор можно использовать, как штатив для биноклей, зрительных труб, фотокамер и приборов ночного видения (если на их корпусе есть отверстие с резьбой 3/8”). Опора способна выдерживать нагрузку до 5 кг, что соответствует массе большинства оружия с обвесом (прицелами, подствольными фонарями и т. д.).
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Бренд
Тип товара
Опора
Высота, см
0
Материал
металл/пластик/резина
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Опора для оружия Veber FD 165 (tripod) – оружейный упор, предназначена для стрельбы стоя или с колена. Представляет собой легкий телескопический трипод с V-образной обрезиненной вилкой. Опора для оружия разгружает руки стрелка и позволяет точно «выцеливать» мишень на дальних дистанциях. За счет съемной вилки, упор можно использовать, как штатив для биноклей, зрительных труб, фотокамер и приборов ночного видения (если на их корпусе есть отверстие с резьбой 3/8”). Опора способна выдерживать нагрузку до 5 кг, что соответствует массе большинства оружия с обвесом (прицелами, подствольными фонарями и т. д.).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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