Тепловентилятор Engy PTC-319 черный
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
В наличии
Код товара: 531838
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
22
Напряжение
220 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор, Инструкция, Упаковка.
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.07
Описание товара Тепловентилятор Engy PTC-319 черный
Описание товара Тепловентилятор Engy PTC-319 черный Тепловентилятор Engy PTC-319 черный 007533 оборудован керамическим нагревательным элементом. Прибор служит для обогрева воздуха. Тепловентилятор имеет защиту от перегрева. Смотрите также: Вентиляторы , Газовые обогреватели , Инфракрасные обогреватели , Конвекторы , Кондиционеры , Масляные радиаторы , Метеостанции , Осушители воздуха , Очистители и увлажнители воздуха , Системы вентиляции , Сушилки для рук , Тепловентиляторы , Тепловые завесы , напольные , керамические , 2 квт , с термостатом , напольные керамические , для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, керамические, напольные керамические, для гаража, 220 в
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Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
22
Напряжение
220 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор, Инструкция, Упаковка.
Страна производитель
Китай
Описание товара Тепловентилятор Engy PTC-319 черный Тепловентилятор Engy PTC-319 черный 007533 оборудован керамическим нагревательным элементом. Прибор служит для обогрева воздуха. Тепловентилятор имеет защиту от перегрева. Смотрите также: Вентиляторы , Газовые обогреватели , Инфракрасные обогреватели , Конвекторы , Кондиционеры , Масляные радиаторы , Метеостанции , Осушители воздуха , Очистители и увлажнители воздуха , Системы вентиляции , Сушилки для рук , Тепловентиляторы , Тепловые завесы , напольные , керамические , 2 квт , с термостатом , напольные керамические , для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, керамические, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, с термостатом
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Тепловентилятор Engy PTC-319 черный - стоимость товара 2280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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