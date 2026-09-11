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Настольная игра Ravensburger "Minecraft" арт.26867 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Ravensburger "Minecraft" арт.26867

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Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 1
Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 2
Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 3
Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 4
Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 5
Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 6
Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
стратегическая
Возраст
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
более 200
Среднее время игры, в минутах
30-60 мин.
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 1
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 2
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 3
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 4
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 5
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 6
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Minecraft&quot; арт.26867 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
3 930 руб.  8 296 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524471
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
стратегическая
Возраст
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
бумага, дерево, картон
Количество деталей
более 200
Среднее время игры, в минутах
30-60 мин.
Комплектация
64 деревянных блока, 64 здания и карт монстров, 36 оружеи?ных жетона, 4 игровых поля, 4 счетчика опыта, 4 характерных персонажа, 4 игровых базы, 12 обзорных карт, 1 блок базы, 1 структура поддержки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х8
Вес, кг.
1.47

Описание товара Настольная игра Ravensburger "Minecraft" арт.26867

Настольная игра Ravensburger Minecraft 26867 понравится любому ребенку. Совершенно новое приключение Minecraft у вас под рукой! Соберите редкие блоки и постройте впечатляющие здания, но остерегайтесь опасных мобов и коварных противников. Пусть победит самый умный и смелый мастер! В игре Майнкрафт игроки исследуют сверхмир, шахтные блоки и строят захватывающие структуры. Тщательно планируйте свои конструкции и побеждайте опасных монстров, чтобы выиграть! Стройте умно и сражайтесь смело, чтобы набрать наибольшее количество очков опыта и победить в игре! Биомы! Выбирайте среду обитания для игры: лес, пустыня, горы или снежная тундра. Минеральные ресурсы! Добывайте обсидиан, изумруд, дерево и многое другое из кубика ресурсов, который меняется с каждой игрой! Используйте собранные вами блоки для строительства впечатляющих сооружений, таких как пустынные замки, лесные домики на деревьях или даже дом для лам в горах!

Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger "Minecraft" арт.26867




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
стратегическая
Возраст
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
бумага, дерево, картон
Количество деталей
более 200
Среднее время игры, в минутах
30-60 мин.
Комплектация
64 деревянных блока, 64 здания и карт монстров, 36 оружеи?ных жетона, 4 игровых поля, 4 счетчика опыта, 4 характерных персонажа, 4 игровых базы, 12 обзорных карт, 1 блок базы, 1 структура поддержки
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Ravensburger Minecraft 26867 понравится любому ребенку. Совершенно новое приключение Minecraft у вас под рукой! Соберите редкие блоки и постройте впечатляющие здания, но остерегайтесь опасных мобов и коварных противников. Пусть победит самый умный и смелый мастер! В игре Майнкрафт игроки исследуют сверхмир, шахтные блоки и строят захватывающие структуры. Тщательно планируйте свои конструкции и побеждайте опасных монстров, чтобы выиграть! Стройте умно и сражайтесь смело, чтобы набрать наибольшее количество очков опыта и победить в игре! Биомы! Выбирайте среду обитания для игры: лес, пустыня, горы или снежная тундра. Минеральные ресурсы! Добывайте обсидиан, изумруд, дерево и многое другое из кубика ресурсов, который меняется с каждой игрой! Используйте собранные вами блоки для строительства впечатляющих сооружений, таких как пустынные замки, лесные домики на деревьях или даже дом для лам в горах!
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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