Бур Makita D-00050 SDS-Plus 6x110mm
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Характеристики
Тип товара
Бур
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 502486
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб.
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Характеристики
Вес, г.
56
Описание товара Бур Makita D-00050 SDS-Plus 6x110mm
Бур Makita D-00050 является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+. Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность. Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте. В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бур Makita D-00050 является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+. Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность. Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте. В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Купить Бур Makita D-00050 SDS-Plus 6x110mm - по цене 290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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