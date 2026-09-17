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Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS

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Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 1
Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 2
Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 3
Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 4
Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 5
Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Длина, мм
240
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Длина, мм
240
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х4х2
Вес, г.
270

Описание товара Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS

Широкое плоское зубило Сибртех 703107 размером 14 х 40 х 240 мм — оснастка для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. Используется для обработки кирпича, бетона и камня. Инструмент позволяет быстро проводить долбежные работы, демонтаж старых отделочных материалов, а также создавать углубления под укладку проводки.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотно выполнено из легированной стали 40Х и закалено.
  • Долговечность — благодаря оптимальной геометрии режущей кромки зубило самозатачивается в процессе работы.
  • Эффективность — расширенная рабочая часть позволяет быстро обрабатывать поверхности большой площади.
  • Быстрая подготовка к работе — зубило с хвостовиком SDS PLUS легко устанавливается в патрон перфоратора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Длина, мм
240
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Широкое плоское зубило Сибртех 703107 размером 14 х 40 х 240 мм — оснастка для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. Используется для обработки кирпича, бетона и камня. Инструмент позволяет быстро проводить долбежные работы, демонтаж старых отделочных материалов, а также создавать углубления под укладку проводки.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотно выполнено из легированной стали 40Х и закалено.
  • Долговечность — благодаря оптимальной геометрии режущей кромки зубило самозатачивается в процессе работы.
  • Эффективность — расширенная рабочая часть позволяет быстро обрабатывать поверхности большой площади.
  • Быстрая подготовка к работе — зубило с хвостовиком SDS PLUS легко устанавливается в патрон перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило плоское СИБРТЕХ 703107, широкое, 14 х 40 х 240 мм, SDS PLUS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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