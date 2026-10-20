Top.Mail.Ru
Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS)
2 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
95x285x400
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
2.8

Описание товара Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS)

Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.



Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
95x285x400
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.


Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate MI-208 Black 268695 (EX268695RUS) - данный товар вы можете купить по цене 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...