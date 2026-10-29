Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-K)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 493081
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
470 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
90
Описание товара Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-K)
С мышью беспроводной Smartbuy ONE SBM-280AG-K вы побьете свои трудовые рекорды очень быстро. Ее простой и лаконичный дизайн не отвлекает от главного. Легкий (62 г) черный корпус выполнен из пластика. Мышь имеет 4 кнопки, ресурс которых предусматривает как минимум 3 млн нажатий. Оптический светодиодный сенсор может работать с разрешением 800, 1200 или 1600 dpi. Благодаря прямой конструкции корпуса мышь беспроводную Smartbuy ONE SBM-280AG-K удобно держать обеими руками. Радиус действия, благодаря USB-интерфейсу, достигает 10 м.
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С мышью беспроводной Smartbuy ONE SBM-280AG-K вы побьете свои трудовые рекорды очень быстро. Ее простой и лаконичный дизайн не отвлекает от главного. Легкий (62 г) черный корпус выполнен из пластика. Мышь имеет 4 кнопки, ресурс которых предусматривает как минимум 3 млн нажатий. Оптический светодиодный сенсор может работать с разрешением 800, 1200 или 1600 dpi. Благодаря прямой конструкции корпуса мышь беспроводную Smartbuy ONE SBM-280AG-K удобно держать обеими руками. Радиус действия, благодаря USB-интерфейсу, достигает 10 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-K) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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