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Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG)

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Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG) - фото 1
Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG) - фото 2
Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG) - фото 1
  • Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG) - фото 2
  • Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG)
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
90

Описание товара Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG)

Симпатичная мышь беспроводная Smartbuy ONE SBM-280AG-WG обладает белым корпусом с матовыми вставками. Модель состоит из 4 кнопок и оптического светодиодного сенсора. Разрешение последнего достигает 1600 точек на дюйм. Этот параметр указывает на точность позиционирования курсора на экране. Рабочий ресурс кнопок рассчитан на 3 млн нажатий. За счет USB-ресивера дальность действия модели достигает 10 м. Питание мыши беспроводной Smartbuy ONE SBM-280AG-WG обеспечивает 1 батарея типа AA. Миниатюрное устройство эргономичной формы удобно ложится в ладонь. Все эти характеристики делают представленную модель лучшим выбором для работы в офисе или дома.

Отзывы о товаре Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Описание
Симпатичная мышь беспроводная Smartbuy ONE SBM-280AG-WG обладает белым корпусом с матовыми вставками. Модель состоит из 4 кнопок и оптического светодиодного сенсора. Разрешение последнего достигает 1600 точек на дюйм. Этот параметр указывает на точность позиционирования курсора на экране. Рабочий ресурс кнопок рассчитан на 3 млн нажатий. За счет USB-ресивера дальность действия модели достигает 10 м. Питание мыши беспроводной Smartbuy ONE SBM-280AG-WG обеспечивает 1 батарея типа AA. Миниатюрное устройство эргономичной формы удобно ложится в ладонь. Все эти характеристики делают представленную модель лучшим выбором для работы в офисе или дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG) - по цене 470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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