Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 493080
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
470 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
90
Описание товара Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG)
Симпатичная мышь беспроводная Smartbuy ONE SBM-280AG-WG обладает белым корпусом с матовыми вставками. Модель состоит из 4 кнопок и оптического светодиодного сенсора. Разрешение последнего достигает 1600 точек на дюйм. Этот параметр указывает на точность позиционирования курсора на экране. Рабочий ресурс кнопок рассчитан на 3 млн нажатий. За счет USB-ресивера дальность действия модели достигает 10 м. Питание мыши беспроводной Smartbuy ONE SBM-280AG-WG обеспечивает 1 батарея типа AA. Миниатюрное устройство эргономичной формы удобно ложится в ладонь. Все эти характеристики делают представленную модель лучшим выбором для работы в офисе или дома.
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Симпатичная мышь беспроводная Smartbuy ONE SBM-280AG-WG обладает белым корпусом с матовыми вставками. Модель состоит из 4 кнопок и оптического светодиодного сенсора. Разрешение последнего достигает 1600 точек на дюйм. Этот параметр указывает на точность позиционирования курсора на экране. Рабочий ресурс кнопок рассчитан на 3 млн нажатий. За счет USB-ресивера дальность действия модели достигает 10 м. Питание мыши беспроводной Smartbuy ONE SBM-280AG-WG обеспечивает 1 батарея типа AA. Миниатюрное устройство эргономичной формы удобно ложится в ладонь. Все эти характеристики делают представленную модель лучшим выбором для работы в офисе или дома.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь SmartBuy One 280AG (SBM-280AG-WG) - по цене 470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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