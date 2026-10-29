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Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей

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Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 2
Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 3
Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 4
Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 5
Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 6
Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 7
Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
4
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
  • Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 487112
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
4
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
2
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
39х24х23
Вес, кг.
2

Описание товара Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей

Стационарный миксер; мощность 375 Вт; количество скоростей 4; режим смешивания турборежим; объём чаши 3 л; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок, отсек для шнура; насадки: венчики для взбивания, для теста.



Теги товара: с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
4
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
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Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
2
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Страна производитель
Словения
Описание
Стационарный миксер; мощность 375 Вт; количество скоростей 4; режим смешивания турборежим; объём чаши 3 л; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок, отсек для шнура; насадки: венчики для взбивания, для теста.


Теги товара: с чашей, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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