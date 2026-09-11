Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635
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Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 474685
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 040 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
110
Описание товара Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635
Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года. Нейтральный металлический цвет корпуса позволяет подарить ее и мужчине и женщине.
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Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года. Нейтральный металлический цвет корпуса позволяет подарить ее и мужчине и женщине.
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143635 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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