Мини-печь Centek CT-1530-36 Grill черный
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Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 600 руб.
В наличии
Код товара: 468619
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х47х40
Вес, кг.
8.5
Описание товара Мини-печь Centek CT-1530-36 Grill черный
Мощность1600 Вт. Объем жарочной камеры 36 л. Поворотный гриль со стальным вертелем. Регулируемая температура до 320 °С. 4 режима приготовления. Звуковой сигнал готовности. Световой индикатор работы. Хромированные поворотные переключатели. Усиленные нагревательные элементы. Габариты (ШхВхГ) 518х329х390 мм. Плавный поворотный таймер на 90 мин с автоотключением и функцией непрерывной работы. Комплект аксессуаров: жарочная решетка, стальной эмалированный противень, крюк для вынимания противня.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие
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Мощность1600 Вт. Объем жарочной камеры 36 л. Поворотный гриль со стальным вертелем. Регулируемая температура до 320 °С. 4 режима приготовления. Звуковой сигнал готовности. Световой индикатор работы. Хромированные поворотные переключатели. Усиленные нагревательные элементы. Габариты (ШхВхГ) 518х329х390 мм. Плавный поворотный таймер на 90 мин с автоотключением и функцией непрерывной работы. Комплект аксессуаров: жарочная решетка, стальной эмалированный противень, крюк для вынимания противня.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие
Мини-печь Centek CT-1530-36 Grill черный - по цене 7600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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