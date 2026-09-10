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Пазл-вкладыш "Домашние животные" (8 деталей) 50017 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пазл-вкладыш "Домашние животные" (8 деталей) 50017

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Пазл-вкладыш &quot;Домашние животные&quot; (8 деталей) 50017 - фото 1
Пазл-вкладыш &quot;Домашние животные&quot; (8 деталей) 50017 - фото 2
Пазл-вкладыш &quot;Домашние животные&quot; (8 деталей) 50017 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Пазл-вкладыш &quot;Домашние животные&quot; (8 деталей) 50017 - фото 1
  • Пазл-вкладыш &quot;Домашние животные&quot; (8 деталей) 50017 - фото 2
  • Пазл-вкладыш &quot;Домашние животные&quot; (8 деталей) 50017 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
700 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465046
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 1.5 лет
Количество деталей
8 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х1
Вес, г.
492

Описание товара Пазл-вкладыш "Домашние животные" (8 деталей) 50017

Заинтересуйте ребенка деревянной рамкой-вкладышем Viga Toys Домашние животные. Развивающая игрушка познакомит малыша с фермерскими зверятами: коровкой, петушком, котиком, овечкой, уточкой, зайчиком, лошадкой и собачкой. Ребенок будет подбирать 8 плоских вкладышей в форме животных к подставке с выемками. У каждой вкладки есть маленькая ручка. Деревянный пазл подходит детям преддошкольного возраста от 18 месяцев.Собирание пазла-вкладыша поможет развить память, цветовое восприятие, мышление, логику, внимательность. Игры с деталями потренируют координацию руки-глаза, ловкость пальцев. Рамка-вкладыш рекомендована для методики обучения Монтессори. Ее можно использовать как дома, так и в детских садах и центрах развития.Главная цель развивающих деревянных игрушек - создание условий для познания мира. Четкие и насыщенные изображения увлекут ребенка, помогут запомнить названия животных, разовьют фантазию, вдохновят на творческие игры.Размер подставки 30x22, 5 см. Детали деревянного пазла-вкладыша имеют толщину 1 см. Краска гипоаллергенная. Углы закруглены для комфортных игр. Развивающая игрушка сертифицирована по международным стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM.В комплекте подставка и 8 вкладышей с ручками.

Отзывы о товаре Пазл-вкладыш "Домашние животные" (8 деталей) 50017




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 1.5 лет
Количество деталей
8 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Описание
Заинтересуйте ребенка деревянной рамкой-вкладышем Viga Toys Домашние животные. Развивающая игрушка познакомит малыша с фермерскими зверятами: коровкой, петушком, котиком, овечкой, уточкой, зайчиком, лошадкой и собачкой. Ребенок будет подбирать 8 плоских вкладышей в форме животных к подставке с выемками. У каждой вкладки есть маленькая ручка. Деревянный пазл подходит детям преддошкольного возраста от 18 месяцев.Собирание пазла-вкладыша поможет развить память, цветовое восприятие, мышление, логику, внимательность. Игры с деталями потренируют координацию руки-глаза, ловкость пальцев. Рамка-вкладыш рекомендована для методики обучения Монтессори. Ее можно использовать как дома, так и в детских садах и центрах развития.Главная цель развивающих деревянных игрушек - создание условий для познания мира. Четкие и насыщенные изображения увлекут ребенка, помогут запомнить названия животных, разовьют фантазию, вдохновят на творческие игры.Размер подставки 30x22, 5 см. Детали деревянного пазла-вкладыша имеют толщину 1 см. Краска гипоаллергенная. Углы закруглены для комфортных игр. Развивающая игрушка сертифицирована по международным стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM.В комплекте подставка и 8 вкладышей с ручками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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