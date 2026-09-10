Бассейн Intex 58480 Аквариум, 3 кольца надувной пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%1 680 руб. 3 408 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 45926
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
56
Материал
винил
Объем, л
318
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
152
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х10
Вес, кг.
3.07
Описание товара Бассейн Intex 58480 Аквариум, 3 кольца надувной пол
Бассейн Intex 58480 с разноцветными рыбками для детей от 6 лет. Главная особенность - надувное дно. Оно меньше скользит по сравнению с обычным полом, и на нем теплее сидеть. Также у этого бассейна есть удобный сливной клапан.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
56
Материал
винил
Объем, л
318
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
152
Страна производитель
Китай
Бассейн Intex 58480 с разноцветными рыбками для детей от 6 лет. Главная особенность - надувное дно. Оно меньше скользит по сравнению с обычным полом, и на нем теплее сидеть. Также у этого бассейна есть удобный сливной клапан.
Бассейн Intex 58480 Аквариум, 3 кольца надувной пол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бассейн Intex 58480 Аквариум, 3 кольца надувной пол