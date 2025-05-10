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Блок питания FORMULA ECO-400W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания FORMULA ECO-400W

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Блок питания FORMULA ECO-400W - фото 1
Блок питания FORMULA ECO-400W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания FORMULA ECO-400W - фото 1
  • Блок питания FORMULA ECO-400W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 458620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания FORMULA ECO-400W
1 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блок питания FORMULA ECO-400W

Блок питания FORMULA ECO-400W



Теги товара: 400W, 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ECO-400W

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел целым, нормально упакованным. Блок установил самостоятельно по видеоурокам, взамен сгоревшего блока питания. Почти месяц работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё в целости пришло, сын уже установил, подключил к компу. спасибо за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. Всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Илья З.

Достоинства:


Комментарий:
Недорого. Пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Логачев Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бп, правда провода тонковаты
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий блок питания, пока работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, пришёл в картонной коробке, сколько проработает время покажет
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока нареканий нет. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок питания. Тихий, надежный. Брал такие
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
ильяс м.

Достоинства:


Комментарий:
под сборку
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Миодраг А.

Достоинства:


Комментарий:
для своей цены очень даже норм.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чтоб была имба подкоючите его
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2023
Леонид Н.

Достоинства:


Комментарий:
Держит нагрузку 250 ватт, больше пока не нагружал,но это еще впереди. Как бы не бахнул. Из 10 штук пока что 8 показали себя работоспособными, но что будет дальше - покажет время. По сей день максимальная нагрузка состояла из корпуса с 3 вертушками с подсветкой, 1 ssd m2 nvme, 2 планки 8гб ддр4, процессор 2630v3 и видеокарта rx5600xt. Я бы не рекомендовал ставить этот блок в подобные системы воизбежании его самоуничтожения, только для маломощных пк!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2022
Сайид К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный блок питания, мне понравился уверенно поставил пять звёзд.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2022
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили без проблем, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2022
Публичное Имя

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в оригинальной коробке с документами. Всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2022
Александр Тюков

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания, работает очень тихо, вент крутится в зависимости от нагрева. В комплекте сетевой шнур.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2022
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2021
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупайте этот блок, работает отлично.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FORMULA ECO-400W


Теги товара: 400W, 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел целым, нормально упакованным. Блок установил самостоятельно по видеоурокам, взамен сгоревшего блока питания. Почти месяц работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё в целости пришло, сын уже установил, подключил к компу. спасибо за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. Всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Илья З.

Достоинства:


Комментарий:
Недорого. Пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Логачев Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бп, правда провода тонковаты
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий блок питания, пока работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, пришёл в картонной коробке, сколько проработает время покажет
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока нареканий нет. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок питания. Тихий, надежный. Брал такие
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
ильяс м.

Достоинства:


Комментарий:
под сборку
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Миодраг А.

Достоинства:


Комментарий:
для своей цены очень даже норм.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чтоб была имба подкоючите его
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2023
Леонид Н.

Достоинства:


Комментарий:
Держит нагрузку 250 ватт, больше пока не нагружал,но это еще впереди. Как бы не бахнул. Из 10 штук пока что 8 показали себя работоспособными, но что будет дальше - покажет время. По сей день максимальная нагрузка состояла из корпуса с 3 вертушками с подсветкой, 1 ssd m2 nvme, 2 планки 8гб ддр4, процессор 2630v3 и видеокарта rx5600xt. Я бы не рекомендовал ставить этот блок в подобные системы воизбежании его самоуничтожения, только для маломощных пк!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2022
Сайид К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный блок питания, мне понравился уверенно поставил пять звёзд.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2022
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили без проблем, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2022
Публичное Имя

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в оригинальной коробке с документами. Всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2022
Александр Тюков

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания, работает очень тихо, вент крутится в зависимости от нагрева. В комплекте сетевой шнур.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2022
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2021
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупайте этот блок, работает отлично.


Купить Блок питания FORMULA ECO-400W - по цене 1930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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