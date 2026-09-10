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Характеристики
Тип товара
Флакон с чернилами
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 450358
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Описание товара Флакон с чернилами Waterman S0110750 пурпурный
Чтобы разжечь ваш дух изобретательства, у чернил и сменных стержней Waterman есть своя удивительная история. С самых ранних дней, когда Льюис Эдсон Вотерман изобрел первые надежные авторучки в 1883 году, имели значение качество и инновации. В 1936 году Waterman представил первый в мире чернильный баллончик. В 1947 Waterman удивил весь мир, запустив в производство Pentabille, первую шариковую ручку с пятью сменными цветами. Чем бы Вы ни писали, пером, шариковой ручкой, капиллярной ручкой или роллером, вы всегда можете положиться на качество Waterman. Поэтому следите за тем, чтобы у Вас не закончились чернила, и свежие идеи никогда не закончатся.
Чтобы разжечь ваш дух изобретательства, у чернил и сменных стержней Waterman есть своя удивительная история. С самых ранних дней, когда Льюис Эдсон Вотерман изобрел первые надежные авторучки в 1883 году, имели значение качество и инновации. В 1936 году Waterman представил первый в мире чернильный баллончик. В 1947 Waterman удивил весь мир, запустив в производство Pentabille, первую шариковую ручку с пятью сменными цветами. Чем бы Вы ни писали, пером, шариковой ручкой, капиллярной ручкой или роллером, вы всегда можете положиться на качество Waterman. Поэтому следите за тем, чтобы у Вас не закончились чернила, и свежие идеи никогда не закончатся.
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