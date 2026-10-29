Утюг Kelli KL-1645
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
В наличии
Код товара: 436072
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 730 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.1
Описание товара Утюг Kelli KL-1645
Утюг с керамическим покрытием, мощностью 2600 Вт. Ёмкость для воды 320 мл. Постоянная подача пара. Функция самоочистки. Встроенный пульверизатор. Функция “Паровой удар.” Вертикальная глажка. Терморегулятор. Регулятор пара. Защита шнура от перекручивания. Защита от перегрева. Световой индикатор. Беспроводная работа
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Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Kelli KL-1645 - по цене 2730 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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