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Утюг Kelli KL-1645 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Kelli KL-1645

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Утюг Kelli KL-1645 - фото 1
Утюг Kelli KL-1645 - фото 2
Утюг Kelli KL-1645 - фото 3
Утюг Kelli KL-1645 - фото 4
Утюг Kelli KL-1645 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Утюг Kelli KL-1645 - фото 1
  • Утюг Kelli KL-1645 - фото 2
  • Утюг Kelli KL-1645 - фото 3
  • Утюг Kelli KL-1645 - фото 4
  • Утюг Kelli KL-1645 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 436072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Утюг Kelli KL-1645
2 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.1

Описание товара Утюг Kelli KL-1645

Утюг с керамическим покрытием, мощностью 2600 Вт. Ёмкость для воды 320 мл. Постоянная подача пара. Функция самоочистки. Встроенный пульверизатор. Функция “Паровой удар.” Вертикальная глажка. Терморегулятор. Регулятор пара. Защита шнура от перекручивания. Защита от перегрева. Световой индикатор. Беспроводная работа

Отзывы о товаре Утюг Kelli KL-1645




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Описание
Утюг с керамическим покрытием, мощностью 2600 Вт. Ёмкость для воды 320 мл. Постоянная подача пара. Функция самоочистки. Встроенный пульверизатор. Функция “Паровой удар.” Вертикальная глажка. Терморегулятор. Регулятор пара. Защита шнура от перекручивания. Защита от перегрева. Световой индикатор. Беспроводная работа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Kelli KL-1645 - по цене 2730 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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