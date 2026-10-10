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Утюг Philips GC4541/20 Azur купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Philips GC4541/20 Azur

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Утюг Philips GC4541/20 Azur - фото 1
Утюг Philips GC4541/20 Azur - фото 2
Утюг Philips GC4541/20 Azur - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Philips GC4541/20 Azur - фото 1
  • Утюг Philips GC4541/20 Azur - фото 2
  • Утюг Philips GC4541/20 Azur - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 380945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Утюг Philips GC4541/20 Azur
8 610 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х22
Вес, г.
630

Описание товара Утюг Philips GC4541/20 Azur

Утюг Philips GC4541/20 быстро разглаживает складки благодаря постоянной подаче пара со скоростью 45 г/мин. Устройство подходит для тонких, деликатных и плотных тканей из синтетического или натурального сырья. Подошва SteamGlide Plus изготовлена по особой технологии и характеризуется легким скольжением по поверхности полотна, антипригарными свойствами и устойчивостью к царапинам от металлических элементов одежды: молний, заклепок, пуговиц. В модели предусмотрен режим вертикального отпаривания для обработки вещей на плечиках, портьер на окнах, мебельных чехлов.

Отзывы о товаре Утюг Philips GC4541/20 Azur




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюг
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Philips GC4541/20 быстро разглаживает складки благодаря постоянной подаче пара со скоростью 45 г/мин. Устройство подходит для тонких, деликатных и плотных тканей из синтетического или натурального сырья. Подошва SteamGlide Plus изготовлена по особой технологии и характеризуется легким скольжением по поверхности полотна, антипригарными свойствами и устойчивостью к царапинам от металлических элементов одежды: молний, заклепок, пуговиц. В модели предусмотрен режим вертикального отпаривания для обработки вещей на плечиках, портьер на окнах, мебельных чехлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Philips GC4541/20 Azur - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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